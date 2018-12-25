لواء العمالة: سننشر 5 آلاف رجل أمن في الحديدة عقب انسحاب الحوثيين

كشف المتحدث باسم لواء "العمالقة" أن الحكومة تعمل على تجهيز قوة تضم أكثر من 5 آلاف عنصر لإحلالهم مكان الحوثيين بعد انسحابهم من الحديدة ومديرياتها على مرحلتين، وفقا لاتفاق السويد.

وأوضح المتحدث باسم لواء "العمالقة" التابعة للجيش اليمني (الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي)، وضاح الدبيش، أن "غالبية أفراد القوة هذه من منتسبي أجهزة الأمن المركزي والشرطة الذين أقصاهم الحوثيون من وظائفهم بعد سيطرتهم على الحديدة"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكد أنهم "يتمتعون بخبرات عسكرية وتدريب عال، وقد تم رفدهم بجميع الإمكانات العسكرية والمتطلبات الأمنية لتنفيذ مهامها"، مؤكدا أن هذه القوة ستملأ الفراغ بعد سحب جماعة "أنصار الله" الحوثية قواتها من الحديدة.

وتوقع الدبيش أن يتم استدعاء أفراد القوة عقب اجتماع اللجنة المشتركة والشروع في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في المدينة، على أن يكون من مهماتها تأمين مداخل ومخارج المدينة والمحافظة والمنشآت الحكومية.

يذكر أن لواء العمالقة هو آخر ما تبقى من "قوات العمالقة" التي أسسها الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي في سبعينات القرن الماضي، من مجموعة ألوية مدرعة ومظليين وصاعقة كانت في عهده بمثابة نخبة الجيش.

المصدر: عكاظ