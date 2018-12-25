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أنقرة تدعو منظمة التعاون الإسلامي لبحث الأزمة اليمنية

أخبار العالم العربي

أنقرة تدعو منظمة التعاون الإسلامي لبحث الأزمة اليمنية
Globallookpress Tolga Adanali
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يترأس جلسة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول في مايو 2018
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء، أن أنقرة دعت منظمة التعاون الإسلامي للاجتماع في العاشر من يناير المقبل وبحث الأزمة اليمنية.

وأضاف أوغلو خلال اجتماع في العاصمة أنقرة: "أقولها بكل وضوح، إن السياسات الخاطئة لدول الخليج والخطوات الخاطئة منذ البداية وجر تلك الخطوات الخاطئة إلى أبعاد مختلفة، أدّى مع الأسف إلى مصرع عدد كبير من الأطفال والنساء بسبب الجوع والأمراض".

وأشار إلى أن بلاده تبذل جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن التي دخلت عامها الخامس، وقال: "مثلما دعمنا جهود المجتمع الدولي والآخرين، الآن وجهنا دعوة إلى منظمة التعاون الإسلامي لانعقاد مجموعة الاتصال من أجل اليمن".

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المصدر: ترك برس

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