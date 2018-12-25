أنقرة تدعو منظمة التعاون الإسلامي لبحث الأزمة اليمنية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء، أن أنقرة دعت منظمة التعاون الإسلامي للاجتماع في العاشر من يناير المقبل وبحث الأزمة اليمنية.

وأضاف أوغلو خلال اجتماع في العاصمة أنقرة: "أقولها بكل وضوح، إن السياسات الخاطئة لدول الخليج والخطوات الخاطئة منذ البداية وجر تلك الخطوات الخاطئة إلى أبعاد مختلفة، أدّى مع الأسف إلى مصرع عدد كبير من الأطفال والنساء بسبب الجوع والأمراض".

وأشار إلى أن بلاده تبذل جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن التي دخلت عامها الخامس، وقال: "مثلما دعمنا جهود المجتمع الدولي والآخرين، الآن وجهنا دعوة إلى منظمة التعاون الإسلامي لانعقاد مجموعة الاتصال من أجل اليمن".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا المجتمع الدولي في وقت سابق من هذا الشهر إلى الإسراع في "تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم"، محذرا من أن "الأوضاع في اليمن تدهورت حتى مرحلة "لا تدمي قلوب المسلمين فقط بل أفئدة الإنسانية جمعاء".

المصدر: ترك برس