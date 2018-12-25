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عون: هناك من يريد تغيير التقاليد والأعراف

أخبار العالم العربي

عون: هناك من يريد تغيير التقاليد والأعراف
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اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن هناك من يريد تغيير التقاليد والأعراف في لبنان، آملا في حلحلة الأمور التي تحول دون ​تشكيل الحكومة​.

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وقال عون أثناء لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قبيل قداس عيد الميلاد: "نعيش أزمة تأليف الحكومة، صلوا لكي تحل الصعوبات. يبدو أن البعض يخلق تقاليد جديدة في تأليف الحكومة لم نألفها سابقا ونحتاج لبعض الوقت لإيجاد الحلول لها".

وفي قدّاس الميلاد، أعرب البطريرك الراعي عن غصّته نتيجة عدم تأليف الحكومة، آملا في أن تتشكل وأن يعمّ السلام في الأوطان وأن يعود النازحون إلى بلادهم.

وأشار الراعي إلى أنّه كان يأمل والشعب اللبناني تشكيل الحكومة قبل الأعياد كي لا يصيب الشعب اليأس، مضيفا: "نصلي للاستقرار في لبنان من خلال تأليف حكومة جديدة تخرجه من الأزمة الاقتصادية".

المصدر: وكالات

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