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البشير يدعو السودانيين من ولاية الجزيرة إلى التضافر!

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البشير يدعو السودانيين من ولاية الجزيرة إلى التضافر!
SUNA
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من ولاية الجزيرة وفي أول ظهور علني منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، دعا الرئيس السوداني عمر البشير مواطنيه في كلمة مقتضبة اليوم إلى التضافر مع بعضهم البعض.

وكان البشير وصل إلى ولاية الجزيرة حيث افتتح عددا من مشاريع البنية التحتية، وألقى كلمة أمام حشد من أنصاره بمنطقة ود، جنوبي الولاية، غداة تعهده لمواطنيه باتخاذ إجراءات حقيقية تعالج الوضع الاقتصادي المتردي وتوفر الحياة الكريمة لهم.
 

وافتتح الرئيس السوداني في مستهل زيارته إلى ولاية الجزيرة التي تشتهر بإنتاجها الزراعي وتعد من المناطق الكثيفة بالسكان، طريقا بريا حيويا.

وفيما تتواصل مظاهرات الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى موكب يتوجه اليوم إلى القصر الجمهوري في الخرطوم لتسليم مذكرة تدعو الرئيس السوداني إلى التنحي الفوري عن السلطة.

المصدر: وكالات

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