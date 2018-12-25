البشير يدعو السودانيين من ولاية الجزيرة إلى التضافر!

من ولاية الجزيرة وفي أول ظهور علني منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، دعا الرئيس السوداني عمر البشير مواطنيه في كلمة مقتضبة اليوم إلى التضافر مع بعضهم البعض.

وكان البشير وصل إلى ولاية الجزيرة حيث افتتح عددا من مشاريع البنية التحتية، وألقى كلمة أمام حشد من أنصاره بمنطقة ود، جنوبي الولاية، غداة تعهده لمواطنيه باتخاذ إجراءات حقيقية تعالج الوضع الاقتصادي المتردي وتوفر الحياة الكريمة لهم.



#السودان#سونا| وصل الى مدينة ودمدني صباح اليوم #المشير_عمر_البشير رئيس الجمهورية يرافقه عدد من الوزراء الاتحاديين في زيارة ل #ولاية_الجزيرة يفتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية والخدمية، ويخاطب عدداً من اللقاءات الجماهيرية بعدد من المحليات.https://t.co/x63o3Nqttypic.twitter.com/EVBUMwa8yD — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) 25 декабря 2018 г.

وافتتح الرئيس السوداني في مستهل زيارته إلى ولاية الجزيرة التي تشتهر بإنتاجها الزراعي وتعد من المناطق الكثيفة بالسكان، طريقا بريا حيويا.

وفيما تتواصل مظاهرات الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى موكب يتوجه اليوم إلى القصر الجمهوري في الخرطوم لتسليم مذكرة تدعو الرئيس السوداني إلى التنحي الفوري عن السلطة.

المصدر: وكالات