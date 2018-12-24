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اليمن.. نجاة مدير قسم شرطة خورمكسر من محاولة اغتيال

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اليمن.. نجاة مدير قسم شرطة خورمكسر من محاولة اغتيال
adengad.net
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نجا مدير قسم شرطة مدينة خور مكسر اليمنية العقيد ناصر عباد الحسني، من محاولة اغتيال وقعت اليوم الاثنين في عدن.

وقال الحسني، في تصريح صحفي إن عبوة ناسفة وضعت عند بوابة شرطة خور مكسر بالقرب من موقع القنصلية السعودية وانفجرت بعد مرور سيارته على مدخل الطريق المؤدي إلى القسم.

وأوضح أن العبوة لم تكتمل دائرة انفجارها وإنما انفجر نصفها. وأسفر الانفجار عن إصابة امرأة بشظايا العبوة.

وقال الحسني: "هذا العمل الجبان لن يثنينا عن مواصلة العمل لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن".

المصدر: مواقع إخبارية يمنية

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