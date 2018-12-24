أول تعليق من ابنة كاتب صحفي مشهور على صورتها المثيرة للجدل مع علاء مبارك

علقت نيفين إبراهيم سعدة ابنة الكاتب الصحفي المصري المشهور، الراحل إبراهيم سعدة، على التقاط صورة لها أثناء تلقى العزاء من نجل الرئيس الأسبق علاء مبارك أثارت الجدل.

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وقالت نيفين في تصريحات متلفزة: "المصورة التي التقطت الصورة، هي مصورة صحفية تبحث عن الشهرة، وهذه الصحافة أنا لا أعرفها لأنني عشت في منزل الصحافة فيه مختلفة"، في إشارة إلى عمل والدها الصحفي الكبير.

وقالت في لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، إن عائلتها تربطها صداقة مع عائلة علاء مبارك، وتلقت العزاء في والدها بحضور زوجها.

وتوفي الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، خلال شهر ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، والتقطت صورة مثيرة للجدل لابنة الكاتب الصحفي وهي تضع يداها على كتف علاء مبارك.

المصدر: الشروق