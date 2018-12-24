التحالف العربي: نرحب بالقرار الأممي الخاص باتفاق السويد حول اليمن

رحب التحالف العربي بقيادة السعودية بالقرار الأممي الخاص باتفاق السويد حول اليمن بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي: "يستخدم الحوثيون صعدة وعمران في إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية... الحوثيون يواصلون عرقلة دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية".

وأكد المالكي رصد التحالف 138 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين منذ اتفاق السويد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر الجمعة الماضية بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم.

وشدد قرار مجلس الأمن الدولي على "ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الـ 8 من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

كما رحب قرار مجلس الأمن بـ"استعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث لإطار عمل للمفاوضات في ستوكهولم، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي".

المصدر: وكالات