قطر تعتذر من الشعب التونسي

أثار ملصق دعائي قطري بعنوان "تحت الصفر" سخط وغضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تونس.

ووردت في إعلان علّق على واجهة أكبر المحلات التجارية في قطر، عبارة "بمائة ريال قطري تمنح الدفء لتونس".

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي التونسية الحكومة بالتدخل العاجل من أجل إزاحة هذه اللافتة.

عبر الشعب التونسي عن غضبهم واستيائهم من حملة تبرعات تقوم بها جمعية #قطر الارهابية التي عرفت بنشاطاتها المشبوهة في تونس تدعو إلى جمع التبرعات



متسائلين عن الجهة التي ستستفيد من هذه الأموال والغايات التى ستصرف عليها..



وكما نعلم والجميع يعلم ان الغايه من هذا التبرعات هو الارهاب pic.twitter.com/3RhMnvCRRP — مواطن قطري (@_Q__T__R_) 24 декабря 2018 г.

وتفاعلت الخارجية التونسية مع الدعوة التي أطلقها المدونون والمغردون والنشطاء في تونس، حيث قالت الوزارة إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلا اتصال هاتفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، أن مؤسسة قطر الخيرية تعتذر عن معلقة دعائية تخص تونس ووصفها بالخطأ.

وشدد الوزير القطري على عمق العلاقات التونسية القطرية والاحترام المتبادل الذي يميزها.

كما أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه تم الشروع في إزالة هذه المعلقات.

من جهته، اعتذر مدير فرع "جمعية قطر الخيرية" في تونس عبد النببي العبودي من الشعب التونسي على ملصقات "تحت الصفر".

وأفاد المسؤول في تصريح لـإذاعة "شمس أف أم" بأن الجمعية أصدرت بيانا تعتذر فيه عن هذه الملصقات، موضحا أن الحملة سميت بـ"تحت الصفر" المقصود بها درجات الحرارة.

وأفاد المتحدث بأنه لم يكن المقصود من هذه الحملة "المساس بمشاعر التونسيين"، لافتا النظر إلى أنه تم تقديم توجيهات لوقف الإعلانات الخاصة بالحملة.

المصدر: الخارجية التونسية + وسائل إعلام تونسية