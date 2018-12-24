لافروف: حل مشكلة الوجود الأمريكي المسلح في سوريا لن يكون سهلا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن حل مشكلة الوجود المسلح الأمريكي غير المشروع في سوريا لن يكون سهلا.

وأشار لافروف، إلى أن واشنطن تطرح باستمرار شروطا جديدة تنتهك سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، على الرغم من أن هذه المبادئ مثبتة في القرارات الرئيسية لمجلس الأمن الدولي.

ونوه إلى ضرورة انتظار ما إذا كان الأمريكان سينفذون ما وعد به الرئيس ترامب حول مغادرة الأراضي السورية.

وكان ترامب أعلن في 19 ديسمبر، عن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأشار إلى أن ذلك كان الغاية الوحيدة للجيش الأمريكي هناك، وأن الوقت قد حان لرحيله.

ولاحقا، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها باشرت بسحب القوات من سوريا، ولكن النصر على داعش لا يعني وقف نشاط التحالف الدولي.

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وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع، بأنه سيتم سحب كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، على أن يتم سحب الوحدات العسكرية خلال 60 إلى 100 يوم.

المصدر: نوفوستي