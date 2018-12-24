مستشار سابق لمرسي مخاطبا السودانيين: ألم تتعظوا؟

ساق أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، سلسلة من الحجج الرافضة تماما لما يحدث في السودان، مشيرا إلى أن تلك الأحداث يتمناها البعض أن تكون "ثورة".

وتساءل عبد العزيز الذي يصف نفسه بأنه "عضو في الفريق الرئاسي لمحمد مرسي" في هذا السياق: "ما الذي ينتظره البعض في السودان الشقيق؟!.. ألم نتعلم الدرس بعد ست سنوات؟!".

واعتبر المستشار الرئاسي السابق، أن قربة "الوعي" لا يمكن المراهنة عليها وهي "مثقوبة".

ووجه عبد العزيز نصيحة للشعب السوداني بـ"أن يتصرف بصورة (مختلفة) تنجز مطالبه وتحقق أمانيه".

وختم بالسؤال والجواب: "ما هي هذه الصور"؟ "الشعب السوداني أدرى".

المصدر:الفيسبوك