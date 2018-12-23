بالوثيقة.. عبد المهدي يقدم مرشحين جديدين لوزارتي التربية والهجرة

حصلت قناة RT، على كتاب رسمي أرسله رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، إلى مجلس النواب بخصوص استبدال اثنين من المرشحين في تشكيلته الحكومية.

وجاء في الوثيقة: "بسبب عدم نيل المرشحتين السابقتين لوزارتي التربية والهجرة والمهجرين، أرسل لمجلسكم الموقر ترشيحات جديدة مع السير الذاتية ورأي هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة، راجيا عرضها على مجلس النواب لغرض التصويت".

وورد اسم كل من شيماء خليل الحيالي مرشحة لوزارة التربية، ونوفل بهاء موسى مرشحا لوزارة الهجرة والمهجرين.

وطلب عبد المهدي، في الوثيقة ذاتها، تأجيل طرح مرشح وزارة العدل لوجود مباحثات، إما لضمان بقائه والتصويت لصالحه أو استبداله.

RT

المصدر: RT