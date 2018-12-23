الإعلان عن تجمع يساري فلسطيني

أعلن اليوم الأحد عن انطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني المكون من 5 فصائل يسارية، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة.

ويتكون التجمع من: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنية، حزب الشعب، وفقا لصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المستوى الشعبي، وتبقى مفتوحة لسائر القوى والفعاليات التي توافق على العمل المشترك وفق برنامج عمل التجمع الديمقراطي.

ويقوم التجمع على التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورفض إحباط أية محاولات لاصطناع البدائل أو القيادات الموازية لها.

ومن أهداف التجمع: العمل على تفعيل مؤسساتها واحترام قراراتها وصلاحياتها وانتظام عملها على قاعدة الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، وصولا إلى التجديد الديمقراطي لهذه المؤسسات واستعادة اللحمة بينها وبين جماهير الشعب عبر انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية بما يعزز الوحدة الوطنية على أساس احترام قواعد الائتلاف والتوافق الوطني والتعددية والشراكة في صنع القرار، وفق القائمين على التجمع.

كما يهدف التجمع إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ لاتفاقات وتفاهمات المصالحة، والتي نص عليها بيان 22/11/2017 المعبر عن التوافق الوطني على آليات تطبيقها، بدءا بالتنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة، وعودة الحكومة لممارسة سلطاتها والنهوض بمسؤولياتها كافة في القطاع.

وكذلك المباشرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تستكمل توحيد مؤسسات السلطة وتحضر لإجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد يضم القوى الفلسطينية كافة، عملا بقرارات اللجنة التحضيرية المنعقدة في بيروت في كانون الثاني 2017.

المصدر: "معا"