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وفاة المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في السودان

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وفاة المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في السودان
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المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في السودان الشيخ علي جاويش
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وافت المنية صباح الأحد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في السودان الشيخ علي جاويش، عن عمر ناهز 78 عاما.

وشيعت حشود غفيرة جنازة علي جاويش إلى مقبرة الفاروق في العاصمة السودانية الخرطوم ظهر الأحد بحضور رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، وإبراهيم السنوسي مساعد الرئيس عمر البشير، والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن، وعدد من قيادات الحركة الإسلامية ورموز الإخوان المسلمين.

وولد علي جاويش في قرية الجول التابعة لبلدة الباوقة المشهورة في ولاية نهر النيل، ودرس الابتدائية والإعدادية بالباوقة وبربر ثم التحق بالمدرسة الثانوية في بور سودان ومن ثم التحق بكلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم التي تخرج منها عام 1965.

وانتخب جاويش عضوا في البرلمان السوداني بين عامي 2005 - 2010 عن الإخوان المسلمين، ثم مراقبا عاما لـ "الإخوان" خلفا للمراقب السابق يوسف نور الدائم. 

المصدر: RT + الأناضول

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