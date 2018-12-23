وفاة المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في السودان

وافت المنية صباح الأحد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في السودان الشيخ علي جاويش، عن عمر ناهز 78 عاما.

وشيعت حشود غفيرة جنازة علي جاويش إلى مقبرة الفاروق في العاصمة السودانية الخرطوم ظهر الأحد بحضور رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، وإبراهيم السنوسي مساعد الرئيس عمر البشير، والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن، وعدد من قيادات الحركة الإسلامية ورموز الإخوان المسلمين.

وولد علي جاويش في قرية الجول التابعة لبلدة الباوقة المشهورة في ولاية نهر النيل، ودرس الابتدائية والإعدادية بالباوقة وبربر ثم التحق بالمدرسة الثانوية في بور سودان ومن ثم التحق بكلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم التي تخرج منها عام 1965.

وانتخب جاويش عضوا في البرلمان السوداني بين عامي 2005 - 2010 عن الإخوان المسلمين، ثم مراقبا عاما لـ "الإخوان" خلفا للمراقب السابق يوسف نور الدائم.

وفاة المراقب العام للإخوان المسلمين



في السودان



الشيخ علي جاويش



للعلم :



آخر تصريحاته



إعلانه تأييد الاحتجاجات الشعبية



ضد الغلاء والفساد .#مدن_السودان_تنتفضpic.twitter.com/jeaDLuMO2f — كج (@AmelAmer5) 23 декабря 2018 г.

وفاة المراقب العام للـ #الإخوان_المسلمين في #السودان

شيعت الجنازة بمقابر الفاروق بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور رئيس الوزارء السوداني معتز وموسي وابراهيم السنوسي مساعد الرئيس السوداني و الزبير احمد الحسن؛ الأمين العام للحركة الإسلامية السودانيةhttps://t.co/2nxoQqoqKypic.twitter.com/TG7I9m9v9M — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 23 декабря 2018 г.

المصدر: RT + الأناضول