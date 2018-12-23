السيسي يلتقي مجلس الهيئات القضائية في مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مجلس الهيئات القضائية، على أهمية المساهمة في مواصلة تطوير النظام القضائي للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: "الرئيس أكد أهمية مساهمة المجلس في تطوير النظام القضائي المصري، لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة وبما يتناسب مع حاجة المجتمع".

وأضاف أن "السيسي أبدى اهتمامه بالتعرف على المعوقات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة"، مشيرا إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، وبما يتضمنه ذلك من إنفاذ للعدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

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من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس الهيئات القضائية عن تقديرهم لاجتماع المجلس مع رئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ عام 2008، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على المصداقية التي يتمتع بها القضاء المصري، للمساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي للوطن.

المصدر: المصريون