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وصول رئيس لجنة المراقبة الدولية إلى الحديدة اليمنية

أخبار العالم العربي

وصول رئيس لجنة المراقبة الدولية إلى الحديدة اليمنية
Reuters ABDULJABBAR ZEYAD
الحديدة (صورة أرشيفية)
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وصل قائد فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، غربي اليمن، الجنرال الهولندي باتريك كامرت، اليوم الأحد، إلى مطار العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووصل كامرت إلى الحديدة قادما من عدن ثم صنعاء بعدما عقد فيهما اجتماعات مع مسؤولين من طرفي الصراع في اليمن، حسبما أفاد مراسلنا في اليمن.

وتأتي التحركات الأممية مؤخرا في اليمن في إطار القرار البريطاني الذي تبناه مجلس الأمن يوم الجمعة بالإجماع، ونص على نشر مراقبين دوليين في الحديدة.

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وكلّف مجلس الأمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق استطلاعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة، لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية في المدينة، الذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.

المصدر: RT

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