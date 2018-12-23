مراسلنا: وصول رئيس البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار إلى صنعاء

أفاد مراسلنا في اليمن بوصول باتريك كامايرت رئيس البعثة الأممية إلى صنعاء، في إطار مهمة الرقابة على وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة.

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ووصل الجنرال الهولندي المتقاعد كامايرت إلى صنعاء قادما من عدن عقب اجتماعات عقدها مع مسؤولين حكوميين هناك.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالإجماع، مشروع قرار بريطاني حول اليمن ينص على نشر مراقبين دوليين في الحديدة.

وكلّف مجلس الأمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة، لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية في المدينة، الذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.

المصدر: RT