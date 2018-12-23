البصرة تتعاقد مع الصين لتنفيذ محطتي تصفية وتحلية مياه

أعلنت محافظ البصرة أسعد العيداني، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ محطتي تصفية وتحلية مياه في محافظة العراق الجنوبية، مؤكدا أن المشروع سينجز خلال 10 أشهر.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان، إن "محافظ البصرة أسعد العيداني وقع مذكرة تفاهم مع شركة (جاينه انيرجي) الصينية لتنفيذ محطة تصفية بمشروع ماء العباس بطاقة 5 آلاف متر مكعب بالساعة، وتنفيذ محطة تحلية في قضاء شط العرب بطاقة 3 آلاف متر مكعب في الساعة".

وكشف العيداني، عن تشكيل لجنة وزارية لمشروع تحلية مياه البحر في المحافظة، مبينا أنه "من المؤمل البدء بالمشروع قريبا جدا، وإكمال محطات التحلية بأقل من 10 أشهر لمعالجة مشكلة ملوحة المياه بشكل كبير".

وقال العيداني: "بعد توقف دام عامين، شكلت وزارة الإعمار والبلديات لجنة خاصة بالمشروع الذي يتابعه الوزير بنكين ريكاني بشكل شخصي"، مضيفا أن "تلك المحطات من المؤمل إنشائها لمناطق شط العرب شرق المحافظة، والبراضعية وأبي الخصيب جنوبا".

وعن أزمة المياه في المحافظة، قال المسؤول العراقي: "لا يمكن إيجاد حلول جذرية للأزمة ضمن فترة قصيرة".

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وشدد العيداني على أن مشروع ماء البصرة الكبير، سيبدأ العمل مطلع شهر يوليو عام 2019، "عقب الاتفاق مع الشركات العامة بالمشروع".

وتعاني محافظة البصرة، جنوبي العراقي، منذ عقود من أزمة مياه صالحة للشرب، الأمر الذي أدى إلى خروج احتجاجات غاضبة خلال الأشهر الماضية تطالب بتقديم الخدمات وتوفير المياه.

المصدر: وكالات