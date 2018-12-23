النواب المصري: دولة عربية أخذت 65 ألف طبيب مصري

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أن مصر تعاني عجزا في عدد الأطباء والممرضين لديها، مشيرا إلى وجود دولة عربية واحدة أخذت 65 ألف طبيب من مصر.

وقال: هناك إشكالية بالفعل تتمثل في العجز بعدد الأطباء والممرضين، وهناك أقسام للعناية المركزة يتم إغلاقها بسبب عدم وجود أطباء أو ممرضين... لو تعلمون هناك دولة عربية واحدة لديها 65 ألف طبيب من مصر.

وأضاف، أن العجز في الأطباء مشكلة يعاني منها كثير من دول العالم، فأوروبا أيضا تواجه نفس المشكلة، لافتا إلى أن أحد مسببات العجز يتمثل بكون مهنة الطب مكلفة وذات سنوات دراسة طويلة علاوة عن المردود المادي منها، و"بالرغم من أن لدينا 27 كلية طب لكن الأعداد محدودة لاسيما وإنها مهنة تحتاج إلى خبرات".

وأشار إلى بذل جهود كبيرة لإصلاح المنظومة الصحية، وقال: "لقد حققنا بالفعل نجاحات كبيرة في القطاع، ولعل أبرزها ما تحقق على مستوى مكافحة فيروس سي حيث حققنا نجاحا غير مسبوق على مستوى العالم".

المصدر: "اليوم السابع"