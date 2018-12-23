الأسد يصدر مرسوما للطيارين الضباط

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديل رواتب الطيران للضباط الطيارين ليتناسب والمهام الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار.

كما قضى المرسوم بزيادة التعويضات والعلاوات للعسكريين عموما وربطها بنسبة من الراتب المقطوع النافذ بتاريخ العمل، وحددت نسبة تلك التعويضات بـ8% من الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل.

ويكون المرسوم بذلك قد سوّى مشكلة الفروقات بين راتب الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط، بحيث يستحق الطالب المرقى إلى رتبة ملازم أو ملازم أول راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط، فيصرف له كعلاوة شخصية تضاف له بالترقية وتبديل الدرجة.

المصدر: "صفحة الرئاسة السورية"