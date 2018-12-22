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واشنطن تؤكد استقالة مبعوث التحالف الدولي ضد "داعش"

أخبار العالم العربي

واشنطن تؤكد استقالة مبعوث التحالف الدولي ضد
Reuters
بريت ماكغورك
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استقالة المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بريت ماكغورك، يوم الجمعة على خلفية قرار البيت الأبيض سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن استقالة ماكغورك ستسري يوم 31 ديسمبر الحالي.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أن ماكغورك قدم استقالته اعتراضا على قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وهو القرار الذي أعقبته أيضا استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس.

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وأعلنت محطة تلفزيون (سي.بي.إس) اليوم السبت استقالة ماكغورك قبل انتهاء فترته في فبراير المقبل.

المصدر: رويترز

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