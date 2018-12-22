المغرب.. تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين إلى إسبانيا

أعلنت الشرطة المغربية في بيان اليوم السبت، أنها تمكنت من تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا، وأوقفت 4 أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في الشبكة.

وجاء في البيان أن الشرطة في مدينة طنجة شمالي المملكة "أوقفت 3 مواطنين مغاربة من منظمي هذا النشاط الإجرامي، ومواطنا من جنسية إفريقية يلعب دور الوساطة"، واعتقال 22 من المهاجرين غير الشرعيين.

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وأوضحت الشرطة المغربية في بيانها، أن المشتبه بتهريبهم للمهاجرين تتراوح أعمارهم بين 24 و44 عاما، وأوقفت "22 مواطنا من دول جنوب الصحراء الإفريقية، كانوا بصدد الهجرة غير المشروعة، علاوة على حجز قارب مطاطي ومجموعة من سترات النجاة وسيارة".

وكان الحرس المدني الإسباني قد أعلن الاثنين الماضي أن السلطات الإسبانية اعتقلت جميع أفراد شبكة من المهربين، تمكنت من إدخال نحو 600 مهاجر مغربي إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط عام 2018.

وفي السياق، أفاد تقرير لمنظمة الهجرة الدولية بأن إسبانيا أضحت البوابة الأولى لدخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، ودخلها أكثر من 55 ألف مهاجر منذ بداية 2018، فيما لقي 681 مهاجرا مصرعهم على الأقل منذ مطلع العام 2018 في غرب البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

وتشير الإحصائيات المغربية الأخيرة إلى أن السلطات هناك أحبطت بين يناير و نهاية سبتمبر الماضي، 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، كما فككت 122 شبكة "إجرامية للاتجار في البشر".

المصدر: أ.ف.ب