انتخاب محافظ لبغداد بعد صراع سياسي

صوت مجلس محافظة بغداد، على انتخاب فلاح الجزائري محافظا جديدا للعاصمة العراقية، عقب إلغاء التصويت على المرشح السابق فاضل الشويلي، الذي صوت المجلس لصالحه في 12 ديسمبر الجاري.

وأشار مصدر مطلع إلى أن "مجلس المحافظة ألغى قراره السابق في اختيار فاضل الشويلي محافظا للعاصمة قبل عشرة أيام"، مبينا أن "الشويلي ينتمي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بينما المحافظ الجديد ينتمي لتحالف الفتح، بزعامة هادي العامري".

وأضاف، أن "اختيار المحافظ الجديد جاء بعد صراع وخلافات كبير بين تحالفي الفتح وسائرون".

وصوت المجلس في الجلسة ذاتها، على انتخاب علي هيغل لمنصب النائب الفني للمحافظ.

المصدر: RT