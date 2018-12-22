وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار

أعلن مصدر أممي مطلع أن رئيس البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية باتريك كامايرت، قد وصل إلى مطار عدن اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن كامايرت، وهو جنرال هولندي متقاعد، سيغادر إلى صنعاء بعد أن يجتمع بمسؤولين حكوميين في عدن التي سيغادر منها إلى الحديدة.

وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالإجماع، مشروع قرار بريطاني حول اليمن ينص على نشر مراقبين دوليين في الحديدة.

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وكلف مجلس الأمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية في المدينة، الذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.

كما يحث مشروع القرار غوتيريش على تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.

المصدر: رويترز