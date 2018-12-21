تشاووش أوغلو يوضح سبب تأجيل العملية التركية شرقي الفرات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا قررت تأجيل عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية شمال شرقي سوريا لتفادي الفوضى و"النيران الصديقة" خلال انسحاب القوات الأمريكية.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح للتلفزيون التركي إن تأجيل العملية لا يعني تغيير نوايا تركيا للقيام بها، مضيفا أن خطة الانسحاب الأمريكي ستناقش في يناير المقبل.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأجيل العملية العسكرية التركية المزمعة شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أنها ستجري خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا، الأمر الذي أثار مخاوف حلفاء واشنطن، وخاصة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تكوّن وحدات حماية الشعب الكردية نواتها.

المصدر: رويترز