 
مباشر

تشاووش أوغلو يوضح سبب تأجيل العملية التركية شرقي الفرات

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو يوضح سبب تأجيل العملية التركية شرقي الفرات
Globallookpress Depo Photos
جنود أتراك (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l866

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا قررت تأجيل عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية شمال شرقي سوريا لتفادي الفوضى و"النيران الصديقة" خلال انسحاب القوات الأمريكية.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح للتلفزيون التركي إن تأجيل العملية لا يعني تغيير نوايا تركيا للقيام بها، مضيفا أن خطة الانسحاب الأمريكي ستناقش في يناير المقبل.

إقرأ المزيد
أردوغان: سنتريث في شن عمليتنا العسكرية شرق الفرات

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأجيل العملية العسكرية التركية المزمعة شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أنها ستجري خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا، الأمر الذي أثار مخاوف حلفاء واشنطن، وخاصة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تكوّن وحدات حماية الشعب الكردية نواتها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. استقالة مفاجئة لماتيس بعد انسحاب أمريكي مفاجئ هل ترامب بحاجة "لرجل حرب"؟