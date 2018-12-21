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أردوغان: سنتريث في شن عمليتنا العسكرية شرق الفرات

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أردوغان: سنتريث في شن عمليتنا العسكرية شرق الفرات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تتريث في بدء العملية العسكرية ضد الإرهاب شرق الفرات نتيجة قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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وقال أردوغان في خطاب ألقاه في اسطنبول:"إن تركيا ستؤجل العملية العسكرية المزمعة في شمال شرق سوريا مضيفا أن الحملة ستبدأ في الأشهر المقبلة، "مكالمتي الهاتفية مع ترامب، واتصالات أجهزتنا الدبلوماسية والأمنية دفعتنا إلى التريث لمدة".

وأوضح أردوغان أنه لا أطماع لتركيا في أراضي سورية مشيرا إلى أن موقف تركيا واضح من الهجمات الإرهابية التي تستهدف تركيا من هناك "أولويتنا هي ضمان أمن المنطقة، والخطوات التي نخطوها سواء مع روسيا أو إيران هدفها تحقيق الأمن".

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن ستصل للمستوى المطلوب مع بدأ سريان القرار الأمريكي، "علاقتنا الدبلوماسية مع واشنطن تصل للمستويات المرغوبة، تزامنا مع بدأ القوات الأمريكية بالانسحاب من سوريا".

ورحبت الخارجية التركية اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع أنقرة خلال انسحاب هذه القوات.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وانتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.

المصدر: وكالات

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