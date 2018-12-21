حماس ترحب بالمقترح الروسي للمصالحة الفلسطينية

رحبت حركة "حماس"، بالمقترح الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بين حركتي "حماس وفتح" في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وثمنت حركة حماس الجهد الروسي والمقترح الذي جاء على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مؤكدة "موقفها الثابت وإصرارها المستمر لعقد أي لقاء يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة الوطنية".

وجاء في بيان للحركة: "ليتسنى لنا جميعا مواجهة المؤامرة الصهيو- أمريكية، والتي تستهدف حقوقنا الوطنية، والمتمثلة في صفقة القرن، من خلال رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تقوم على المقاومة وحمايتها، حتى نتمكن من استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة".

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المصدر: موقع حركة "حماس"