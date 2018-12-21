 
مباشر

حماس ترحب بالمقترح الروسي للمصالحة الفلسطينية

أخبار العالم العربي

حماس ترحب بالمقترح الروسي للمصالحة الفلسطينية
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l85v

رحبت حركة "حماس"، بالمقترح الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بين حركتي "حماس وفتح" في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وثمنت حركة حماس الجهد الروسي والمقترح الذي جاء على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مؤكدة "موقفها الثابت وإصرارها المستمر لعقد أي لقاء يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة الوطنية".

وجاء في بيان للحركة: "ليتسنى لنا جميعا مواجهة المؤامرة الصهيو- أمريكية، والتي تستهدف حقوقنا الوطنية، والمتمثلة في صفقة القرن، من خلال رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تقوم على المقاومة وحمايتها، حتى نتمكن من استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة".

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية)
وفد حماس يغادر القاهرة وانتظار وصول وفدي فتح والجهاد لمناقشة الورقة المصرية

المصدر: موقع حركة "حماس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المدرعة "تيغر" المستخدمة بالجيش الروسي والقوات الخاصة لأول مرة في "كلاشينكوفا"