باريس: قرار ترامب الانسحاب من سوريا ترك أثرا خطيرا

اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قرار الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا قرارا خطيرا للغاية، مؤكدة أن مهمة القضاء على "داعش" لم تنته بعد.

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وقالت بارلي في حديث لراديو "أر تي إل" الفرسي: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا خطيرا للغاية بسحب القوات من سوريا.... نحن لا نشاطر التحليلات التي تقول إن تنظيم "داعش" قد تم القضاء عليه... ونعتقد أن هذه المهمة /القضاء على "داعش"/ يجب إتمامها".

كما أشادت بنظيرها الأمريكي المستقيل جيم ماتيس واصفة إياه بـ"الجندي العظيم" و"الشريك في جميع المناسبات".

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وكان ماتيس قد بعث رسالة لترامب أمس الخميس، قدم فيها استقالته من منصبه، معللا قراره بوجود اختلافات جوهرية مع الرئيس حول إدارة سياسة البلاد.

المصدر: وكالات