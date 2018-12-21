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باريس: قرار ترامب الانسحاب من سوريا ترك أثرا خطيرا

أخبار العالم العربي

باريس: قرار ترامب الانسحاب من سوريا ترك أثرا خطيرا
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اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قرار الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا قرارا خطيرا للغاية، مؤكدة أن مهمة القضاء على "داعش" لم تنته بعد.

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وقالت بارلي في حديث لراديو "أر تي إل" الفرسي: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا خطيرا للغاية بسحب القوات من سوريا.... نحن لا نشاطر التحليلات التي تقول إن تنظيم "داعش" قد تم القضاء عليه... ونعتقد أن هذه المهمة /القضاء على "داعش"/ يجب إتمامها".

 كما أشادت بنظيرها الأمريكي المستقيل جيم ماتيس واصفة إياه بـ"الجندي العظيم" و"الشريك في جميع المناسبات".

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وكان ماتيس قد بعث رسالة لترامب أمس الخميس، قدم فيها استقالته من منصبه، معللا قراره بوجود اختلافات جوهرية مع الرئيس حول إدارة سياسة البلاد.

المصدر: وكالات

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