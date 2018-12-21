بومبيو: ترامب قرر الانسحاب من سوريا بعد مشاورات مكثّفة مع كبار المسؤولين

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات من سوريا، جاء بعد سلسلة من المشاورات مع كبار المسؤولين.

إقرأ المزيد

وقال بومبيو في مقابلة أجراها معه راديو WTNT الأمريكي: "القرار اتخذ بعد إجراء الكثير من المشاورات مع جميع المسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم أنا... نعم قدمت له أكثر من مجرد تحذير".

وأضاف: "رغم الانسحاب، تعتزم الولايات المتحدة الاستمرار في مكافحة الإرهاب لمواصلة القتال ضد داعش، سواء كان ذلك في سوريا أو في أماكن أخرى... قرار سحب القوات من سوريا لا يقلل من النجاح الهائل الذي حققته هذه الإدارة في الحرب ضد الإرهاب في الشرق الأوسط".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وانتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة، ما أثار انتقادات واسعة من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي الذين دعوا ترامب إلى إعادة النظر في قراره "تفاديا لتكرار أخطاء الإدارات السابقة".

المصدر: "إنترفاكس"