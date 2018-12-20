"قسد": انسحاب واشنطن من سوريا سيؤثر سلبا على محاربة الإرهاب

أعلنت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" أن قرار واشنطن بالانسحاب من سوريا سيؤثر سلبا على محاربة الإرهاب وسيعطي للإرهاب وداعميه "زخما" للانتعاش مجددا.

وجاء في بيان للقيادة العامة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، نشر على الموقع الرسمي لها، اليوم الخميس: "في وقت نخوض فيه معارك شرسة ضد الإرهاب في آخر معاقله، وكذلك نكافح الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية المتخفية في المناطق المحررة والتي تسعى لإعادة تنظيم نفسها مجددا في المنطقة، فإن قرار البيت الأبيض القاضي بالانسحاب من شمال وشرق سوريا، سيؤثر سلبا على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي للإرهاب وداعميه ومؤيديه زخما سياسيا وميدانيا وعسكريا للانتعاش مجددا، للقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة".

وأكدت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" أن "معركة مكافحة الإرهاب لم تنته بعد، ولم يتم بعد إلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم، بل هي في مرحلة حاسمة ومصيرية تتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع ودعما أكبر من التحالف الدولي للاستمرار فيها، وزيادة في الدعم بجميع الأشكال للقوّات المقاتلة على الأرض، وليس الانسحاب منها".

إقرأ المزيد

وأضافت أن القرار الأمريكي سيؤدي "بشكل مباشر إلى ضرب مساعي القضاء النهائي على التنظيم الإرهابي، وستكون له تداعيات خطيرة تؤثر على الاستقرار والسلم العالمي، كما أنه سيكون مخيبا لآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار".

وأشارت إلى أن الانسحاب في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى "حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الأمن، وخلق فراغ سياسي وعسكري في المنطقة وترك شعوبها بين مخالب القوى والجهات المعادية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأربعاء عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي وسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا. وحسب مصادر إعلامية، فإن القوات الأمريكية ستسحب في الفترة ما بين 60 و100 يوم.

المصدر: RT