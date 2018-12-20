مسؤولون أمريكيون: قرار ترامب سحب القوات من سوريا يتضمن وقف الضربات الجوية ضد داعش هناك

أفادت مصادر أمريكية مسؤولة بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات من سوريا، يشمل وقف الضربات الجوية الأمريكية هناك.

وجاء ذلك في تصريحات للمسؤولين أدلوا بها لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وقد دافع ترامب في وقت سابق من يوم الخميس، عن قراره المفاجئ إعلان النصر على "داعش" وسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا وسط انتقادات من بعض الجمهوريين ومخاوف حلفاء الولايات المتحدة وبعض القادة العسكريين الأمريكيين.

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وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر في وقت مبكر إنه يفي بتعهد قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بالخروج من سوريا.

المصدر: وكالات