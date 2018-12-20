السعودية: اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة توصي بحلول تطويرية

أعلنت السعودية أن اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة حددت خطة عملها وأقرت عددا من الحلول العاجلة ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة في البلاد.

وأوصت اللجنة التي يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحلول تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، وأقرت حلولا عاجلة تالية:

1 - استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجيتي الرئاسة والأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

2 - استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخباراتية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

4 - تفعيل لجنة النشاط الاستخباراتي ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

وذكر بيان صدر عن السلطات السعودية بخصوص عمل اللجنة ونشرته وكالة "واس" اليوم الخميس، أن تشكيل اللجنة يأتي إنفاذا للأمر الملكي رقم 7422 بغية إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

المصدر: واس