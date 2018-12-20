"نداء تونس" يرحب بعودة سوريا للجامعة العربية وبحضور الأسد للقمة

أكد حزب "نداء تونس"، أن الرئيس التونسي قائد السبسي، يقوم بالتشاور مع الدول الشقيقة حول توجيه دعوة رسمية لنظيره السوري، بشار الأسد، لحضور القمة العربية في مارس المقبل.

جاء ذلك في أول تعليق لحزب نداء تونس الحاكم على أنباء من مصادر في الرئاسة التونسية، تحدثت عن نية الرئيس التونسي، دعوة الرئيس بشار الأسد لحضور القمة.

ونوه المتحدث باسم حزب "حركة نداء تونس"، منجي الحرباوي، بأن موقف تونس يبقى دائما متناسقا مع موقف الدول العربية الشقيقة، ولذلك لن تبت تونس في مشاركة الرئيس السوري في القمة، إلا بعد التنسيق والتشاور مع الدول العربية الأخرى.

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وأكد الحرباوي على وجود قناعة لدى الحزب، بأن "سوريا مظلومة وشنت عليها حرب قذرة، وبأن النظام السوري كان على حق". وشدد على أن السلطات في سوريا، لم تكن تعادي الثورة السورية وإنما الجهات الخارجية التي دخلت سوريا وحملت السلاح في مواجهة الدولة والشعب السوري، من أجل أغراض سياسية، وأجندات أجنبية.

وقال المتحدث، إن حزب "نداء تونس"، يرحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وبحضور رئيسها للقمة العربية في تونس للم الشمل العربي.

المصدر: سبوتنيك