فرنسا: "داعش" لم يمح من خريطة سوريا بعد

اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أن الحرب على "داعش" في سوريا لم تنته بعد، مشددة على ضرورة إلحاق أشد هزيمة بالتنظيم الإرهابي المذكور في سوريا.

وأقرت بارلي على "تويتر"، بأن التنظيم ضعفت شوكته وخسر نحو 90% معتبرة رغم ذلك أن الحرب لم تنته بعد، وقالت: "تنظيم "داعش" لم يمح من الخريطة... من الضروري إلحاق هزيمة عسكرية حاسمة بالفلول الأخيرة المتبقية لهذه المنظمة الإرهابية".

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو بحديث لتلفزيون (سي-نيوز): "إعلان واشنطن انسحابها المفاجئ، يظهر أن الأولويات تختلف وأن علينا أن نعتمد على أنفسنا في المقام الأول... وفي الوقت الراهن سنبقى بالطبع في سوريا لأن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ضرورية".

ولفرنسا نحو 1100 جندي يعملون في العراق وسوريا، ويقدمون الدعم اللوجستي والتدريب والإسناد المدفعي لضرب الأهداف التي تحددها قيادة التحالف الدولي بزعامة واشنطن.

المصدر: وكالات