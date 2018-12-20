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مصر.. براءة 40 متهما في قضية التمويل الأجنبي

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مصر.. براءة 40 متهما في قضية التمويل الأجنبي
Globallookpress
مصر
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قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، خلال إعادة محاكمتهم.

وصدر الحكم حضوريا لصالح 38 متهما، وغيابيا لصالح متهمين اثنين، كما قبلت المحكمة تظلم متهم آخر على قرار منعه من السفر.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الأشغال الشاقة، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال والأمتعة المضبوطة وجميع الأوراق والأدوات المضبوطة في مقار هذه المنظمات.

لكن محكمة النقض المصرية قضت بإلغاء الأحكام الصادرة في هذا القرار، وإعادة محاكمة المتهمين.

المصدر: وكالات

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