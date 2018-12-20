موسكو تعطّل مساعي واشنطن لإدانة طهران عبر مجلس الأمن

أفادت مصادر دبلوماسية، بأن الولايات المتحدة سعت في مجلس الأمن الدولي إلى إدانة إيران في مسودة قرار يؤيد وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية، مؤكدة أن روسيا قد عطلت هذه المساعي.

وتدين مسودة القرار، توريد السلاح والمواد المرتبطة به من أي مصدر كان، دون الإشارة إلى دول بعينها.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة شددت في المسودة على ضرورة إدانة إيران دون سواها، لكن روسيا عارضت هذه الصيغة، وردّت المسودة.

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وكانت روسيا قد أحبطت في فبراير الماضي محاولة قادتها الولايات المتحدة لإدانة إيران عبر مجلس الأمن بقرار خاص حول اليمن.

ويتطلب صدور قرار مجلس، موافقة تسع دول أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق الفيتو.

المصدر: رويترز