إعادة فتح حقل الشرارة النفطي الليبي في ختام زيارة السراج

أعلن في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء إعادة فتح حقل الشرارة النفطي في ليبيا وذلك في ختام زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج صباح اليوم إلى حقل الشرارة الواقع بمدينة أوباري.

والتقى السراج خلال الزيارة بممثلين عن حراك "غضب فزان" وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة.

وأكد رئيس حكومة الوفاق خلال اللقاء أنه مع حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بطرق سلمية، وفي الوقت نفسه يرفض تماما أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين أو مرافق البلاد الحيوية.

وأشار إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل ورفض أيضا الاتهامات الموجهة لأعضاء الحراك دون تبيان الحقائق.

وبين رئيس الحكومة أنه اتخذ إجراءات لتحسين خدمات المرافق في الجنوب وتوفير احتياجات المواطنين في إطار الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب والتي تشمل أيضا تأمين الحدود الجنوبية، كما شرح الجهود المبذولة منذ أشهر لتنفيذ برنامج للتنمية المكانية.

جدير بالذكر أن مجموعة حراك "غضب فزان" أغلقت أكبر حقول النفط الليبية في الثامن من ديسمبر الجاري مطالبة بعدد من المطالب لتحسين الوضع المعيشي جنوب ليبيا.

المصدر: RT