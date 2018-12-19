الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ من نوع "زلزال 1" على معسكر سعودي في عسير

أعلن الحوثيون، مساء الأربعاء، عن إطلاقهم صاروخا من نوع "زلزال 1" على معسكر سعودي في الربوعة بعسير، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" إن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، أطلقت صاروخا محلي الصنع من نوع "زلزال 1" على معسكر الصحن في الربوعة بعسير.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لموقع "المسيرة نت" بأن القوة الصاروخية استهدفت مرابض المدفعية لقيادة معسكر الصحن شرق الربوعة وحققت إصابات مباشرة.

#المسيرة_عاجل | #عسير: إطلاق صاروخ زلزال1 على مرابض المدفعية لقيادة معسكر الصحن شرق الربوعة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) 19 декабря 2018 г.

المصدر: "المسيرة نت"