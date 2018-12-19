التحالف العربي يصدر 24 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

قالت قناة الإخبارية السعودية مساء الأربعاء، إن التحالف العربي أصدر 24 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

وأفاد التحالف بأن السفن المصرح لها تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

عاجل | تحالف دعم الشرعية: إصدار 24 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 19 декабря 2018 г.

كما أعلن أيضا عن إصدار 35 تصريحا جويا و4 تصاريح برية و169 تصريحا لحماية القوافل، مشيرا إلى أن إجمالي التصاريح التي سلّمت خلال 4 أيام بلغ 232 تصريحا.

عاجل | تحالف دعم الشرعية: إصدار 35 تصريحا جويا و 4 تصاريح برية و 169 تصريحا لحماية القوافل#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 19 декабря 2018 г.

هذا وقال التحالف في السياق إن سفينة واحدة فقط تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 5 أيام.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ختام مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في ريمبو السويدية من 5 حتى 13 ديسمبر، أن جولة العملية التفاوضية تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في كامل أراضي المحافظة.

كما تم التوصل إلى تفاهم بشأن تخفيف حدة التوتر في تعز وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إليها، بالإضافة إلى اتفاق حول تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين.

المصدر: الإخبارية السعودية