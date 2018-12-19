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مرتبات بعض السجناء في مصر تبلغ 6 آلاف جنيه

أخبار العالم العربي

مرتبات بعض السجناء في مصر تبلغ 6 آلاف جنيه
Reuters
سجن
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أعلن مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري، أن النزيل في بعض مصانع السجون يحصل على راتب شهري ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

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وأضاف رئيس قطاع السجون في كلمته بمركز بحوث الشرطة، أن وزارة التضامن صرفت 102 مليون جنيه مصري معاشات لأسر السجناء خلال 2018.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية تحت اسم "كلنا واحد"، من خلال توفير الأغذية بأسعار مخفضة بالاتفاق مع أصحاب السلاسل الغذائية عبر المصانع التي يعمل فيها السجناء التابعة لها.

المصدر: اليوم السابع

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