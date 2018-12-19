 
مباشر
عاجل
ترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا سبب بقاء قواتنا هناك خلال فترة رئاستي

التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء مطار صنعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7s1

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرة بدون طيار ومنصة إطلاقها بمطار صنعاء الدولي.

إقرأ المزيد
تركي المالكي التحالف العربي: الضغط العسكري أجبر الحوثيين على التفاوض

وقال التحالف إن تدمير الطائرة جرى في مرحلة الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم إرهابي وشيك، مؤكدا أن جماعة الحوثي استخدمت مطار صنعاء كثكنة عسكرية، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على أهداف للحوثيين في قاعدة الديلمي شمالي صنعاء. وأضافت أن القصف جاء بعد تحليق مكثف في أجواء العاصمة وضواحيها.

وفي وقت سابق، شدد التحالف على أن السبب الحقيقي لعودة جماعة "أنصار الله" إلى طاولة الحوار مع الحكومة المعترف بها دوليا هو الضغط العسكري.

وعلى الرغم من توصل الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا إلى اتفاق مبدئي في السويد بشأن وقف القتال في الحديدة وسحب قوات الطرفين المتحاربين منها ومن مينائها، إلا أن الاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة عند أطراف المدينة التي تعد شريانا حيويا لإدخال المساعدت إلى البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة الروسية.. جمال لم يمنعها من كتابة التاريخ بكفاحها