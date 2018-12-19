التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرة بدون طيار ومنصة إطلاقها بمطار صنعاء الدولي.

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وقال التحالف إن تدمير الطائرة جرى في مرحلة الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم إرهابي وشيك، مؤكدا أن جماعة الحوثي استخدمت مطار صنعاء كثكنة عسكرية، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على أهداف للحوثيين في قاعدة الديلمي شمالي صنعاء. وأضافت أن القصف جاء بعد تحليق مكثف في أجواء العاصمة وضواحيها.

وفي وقت سابق، شدد التحالف على أن السبب الحقيقي لعودة جماعة "أنصار الله" إلى طاولة الحوار مع الحكومة المعترف بها دوليا هو الضغط العسكري.

وعلى الرغم من توصل الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا إلى اتفاق مبدئي في السويد بشأن وقف القتال في الحديدة وسحب قوات الطرفين المتحاربين منها ومن مينائها، إلا أن الاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة عند أطراف المدينة التي تعد شريانا حيويا لإدخال المساعدت إلى البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: وكالات