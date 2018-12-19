ما حقيقة تغيير السعودية لرسوم الوافدين؟

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه لن يجري تغيير رسوم الوافدين حاليا.

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وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء في تقرير لها، أن السعودية تراجع قراراتها الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين، وأن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع.

وتأتي تصريحات الجدعان بعد أن أظهرت وثائق لوكالة "رويترز"، أن ميزانية السعودية جمعت 45.6 مليار ريال (12.16 مليار دولار) من ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، بارتفاع يصل إلى أكثر من المثلين عن التقديرات الأولية.

وأظهرت الوثائق أن الميزانية السعودية تتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 166 مليار ريال هذا العام، ارتفاعا من تقديرات أولية عند 142 مليار ريال.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2019.

المصدر: وكالات