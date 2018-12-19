الإعلام التركي ينشر صورا جديدة لفريق اغتيال خاشقجي

نشرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء صورا جديدة، قيل إنها تظهر أفراد الفريق الأمني السعودي المتورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وكالة الأناضول: فرق خاصة من جهاز الاستخبارات التركي ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول فحصت وحللت تسجيلات 147 كاميرا مراقبة في 80 نقطة بإسطنبول ضمن التحقيق في قضية قتل خاشقجي pic.twitter.com/b9eo32DdF0 — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وأوضحت الوكالة أن هذه اللقطات الجديدة تظهر أعضاء الفريق عند دخولهم ومغادرتهم اسطنبول، وكذلك عند مدخل القنصلية ومقر إقامة القنصل العام السعودي في المدينة.

الأناضول

الأناضول

الأناضول

وأكدت الوكالة أن فريقا خاصا من جهاز الاستخبارات التركي ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في اسطنبول قام بتحليل تسجيلات 147 كاميرا مراقبة في 80 نقطة بالمدينة، ضمن إطار تحقيقه في القضية، بما فيها تسجيلات من مطار أتاتورك الدولي.

وتابعت الوكالة أن التسجيلات التي تبلغ مدتها 3.5 ألف ساعة أتاحت للمحققين تحديد تحركات الفريق الأمني السعودي المكون من 15 شخصا خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله البلاد وحتى مغادرته لها.

وأعربت تركيا مرارا عن عدم رضاها إزاء تعامل السعودية مع قضية مقتل خاشقجي، متهمة الرياض بمحاولة التستر على القضية، ومطالبة إياها بتسليم المتهمين إلى أنقرة.

المصدر: الأناضول