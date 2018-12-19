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وقف التبادل التجاري لبعض المنتجات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أخبار العالم العربي

وقف التبادل التجاري لبعض المنتجات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
Reuters Mohamad Torokman
أرشيف - أحد الأسواق في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 4 سبتمبر 2012
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قرر وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، مساء أمس الثلاثاء، وقف استيراد الفواكه والخضروات من مناطق السلطة الفلسطينية.

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وذكرت "هيئة البث الإسرائيلي" أن أريئيل اتخذ هذه الخطوة بعد أن قررت السلطة الفلسطينية وقف استيراد الخرفان من إسرائيل.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين الجانبين، بسبب اعتداءات يرتكبها مستوطنون وعناصر الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أيام.

وهددت السلطة الفلسطينية إسرائيل بإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، في حال لم تتوقف الموجة الراهنة من الاعتداءات الإسرائيلية.

وينظم "اتفاق باريس" العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

المصدر: وكالات

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