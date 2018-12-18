اليمن.. سماع دوي انفجارات في الحديدة في اليوم الأول لوقف إطلاق النار

قال سكان إن دوي أربعة انفجارات سمع في مدينة الحديدة اليمنية مساء الثلاثاء، اليوم الأول لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بين حركة الحوثي والحكومة اليمنية.

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وقال أحد السكان لوكالة "رويترز" إن الانفجارات بدت كقصف مدفعي. ولم تتضح الجهة المسؤولة عنه على الفور أو موقع الانفجارات بدقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بأن حالة من الهدوء أعقبت اشتباكات عنيفة وثقت في مدينة الحديدة اليمنية، عقب بدء سريان الهدنة المتفق عليها في أول جولة من المشاورات المباشرة بين طرفي النزاع اليمني، التي جرت في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز