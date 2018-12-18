هدوء حذر بعد اشتباكات عنيفة في الحديدة ولجنة المراقبة تباشر عملها

أفادت وسائل إعلام بأن حالة من الهدوء أعقبت اشتباكات عنيفة وُثّقت في مدينة الحديدة اليمنية عقب بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.

وأكد مسؤول في قوات الحكومة وسكان محليون لوكالة "فرانس برس" أن اشتباكات عنيفة دارت شرق المدينة في الساعات الأولى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء، لكن المواجهات توقفت عند الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش).

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ونقلت الوكالة عن مسؤول في قوات الحكومة قوله: "هناك هدوء تام منذ الثالثة فجرا في المدينة".

وقبيل بدء سريان الهدنة، طالبت وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا عسكرييها بوقف إطلاق النار في المحافظة، فيما أعرب المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام على حسابه في تويتر عن التزام الجماعة بالاتفاق المبرم.

من جانبه، ذكر مصدر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليا أن التحالف ينوي "بذل كل ما بوسعه" لضمان تطبيق اتفاق الهدنة.

ومع توقف القتال في الحديدة، تستعد لجنة خاصة بسحب قوات الحوثيين والتحالف من المدينة، وتضم ممثلين عن طرفي النزاع والأمم المتحدة، لبدء عملها.

وأوضح مصدر أممي للوكالة أن اللجنة ستبدأ عملها في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة والحوثيين في أول جولة حوار بينهما منذ 2.5 عاما اختتمت الأسبوع الماضي في السويد، ستشرف اللجنة على عمليات إعادة انتشار القوات وإزالة الألغام في الحديدة وكذلك مينائي الصليف ورأس عيسى الواقعين في المحافظة، ومن المفترض أن يقدم رئيس اللجنة تقارير أسبوعية حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.

المصدر: فرانس برس