حصري لـRT: الخارجية السورية تنفي زيارة وليد المعلم لتونس

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح لـRT مساء الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى تونس خلال أيام.

وصرح قائلا: "هم من يأتون إلينا ولسنا نحن من نذهب إليهم".

وترددت أنباء مفادها بأن نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية السوري وليد المعلم، سيتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى تونس.

يذكر أن تونس ستستضيف القمة العربية المقبلة في شهر مارس 2019.

المصدر: RT