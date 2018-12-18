دي ميستورا: يجب اتخاذ خطوات ماراثونية لتشكيل اللجنة الدستورية وسأبلغ مجلس الأمن بسير العملية الخميس

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية لم يستكمل بعد، مشيدا بجهود روسيا وتركيا وإيران لإنجاح هذه العملية.

وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عقب لقائه وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في جنيف: "أعتقد مع الأمين العام للأمم المتحدة أن علينا قطع ميل إضافي بخطوات ماراثونية في سبيل تشكيل لجنة دستورية شاملة وموثوق بها ومتوازنة".

وأضاف دي ميستورا أنه سيجري مشاورات جديدة مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، في نيوريوك، وسيقدم تقريرا حول سير هذه العملية لمجلس الأمن الدولي يوم 20 ديسمبر.

كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في هذا السياق أن الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، قدمت إسهاما ملموسا في الجهود الرامية لتشكيل اللجنة الدستورية.

المصدر: وكالات