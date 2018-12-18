القصاص من أثيوبية قتلت سعودية في الدمام

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكما بالقتل قصاصا على أثيوبية قتلت مواطنة سعودية في مدينة الدمام الواقعة بالمنطقة الشرقية من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها إن الأثيوبية "ميليون ابيسا نادو" اعتدت على السعودية "غلباء بنت عبد الله بن هيف البيشي" من خلال توجيه عدة طعنات لها أدت إلى وفاتها.

وأكد البيان على أنه صدر بحق الجانية صك يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل قصاصا، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: واس