تركيا تلقي القبض على عوني مطيع وتسلمه للأردن

تسلم الأردن، الاثنين، المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، حسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لإداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) 17 декабря 2018 г.

وقالت "بترا"، ليل الاثنين، "تنفيذا لأوامر الملك عبد الله الثاني ومتابعته الحثيثة، تمكنت الحكومة والأجهزة الأمنية الليلة، من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية".

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن جميع الجهات المعنية استطاعت، وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة.

كما أكدت غنيمات أن هذه الجهود جاءت "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية".

وقالت: "نؤكد مجددا أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل".

وعوني مطيع، هو رجل أعمال أردني معروف، تقلد رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه فيما يعُرف بـ"قضية تهريب الدخان وتصنيعه".

المصدر: موقع خبرني + إرم نيوز