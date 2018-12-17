التحالف الدولي يعتذر لتركيا

اعتذر المتحدث باسم التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، العقيد شون رايان، لتركيا من إعادته نشر تغريدة لأحد أنصار "حزب العمال الكردستاني" يصف الجيش التركي بـ"الإرهابي".

وقال رايان، في بيان مقتضب نشره اليوم الاثنين على الحساب الرسمي للتحالف في "تويتر": "قمت بصفتي الرسمية عن طريق الخطأ بنشر مواد تسيء إلى تركيا، شريكتنا في إطار التحالف والتي تلعب دورا محوريا في هزيمة داعش".

وتابع المتحدث باسم التحالف: "لم أقصد عدم الاحترام. فلدينا واجب خاص بأمننا المشترك، ونحن متمسكون بهزيمة داعش. من فضلكم تقبلوا اعتذاري".

In my official capacity, I accidentally shared content that was insulting to our Coalition partner Turkey, a key partner in the mission to defeat ISIS. I meant no disrespect. We have a duty to mutual security, and we are committed to defeating ISIS. Please accept my apology. — OIR Spokesperson (@OIRSpox) 17 декабря 2018 г.

وأعاد العقيد الأمريكي سابقا نشر تغريدة في حسابه لأحد أنصار "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا وتحاربه على مدى أكثر من 30 عاما، وصف الجيش التركي بالإرهابي ويقول إن القناصين الأتراك يستهدفون الأطفال الذاهبين للمدارس شمال شرق سوريا، في حين تقوم القوات الخاصة الأمريكية بحمايتهم.

واضطر المتحدث باسم التحالف الدولي لاحقا لمسح إعادة نشر التغريدة بعد أن تلقى ردود فعل غاضبة من الجانب التركي.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "الأناضول" التركية إن رايان وجه اعتذاره بعد تدخل بعض المسؤولين الأتراك.

المصدر: حساب التحالف الدولي في "تويتر" + الأناضول